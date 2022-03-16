أبو زريبة: مجلس النواب يسعى لتوافق وحوار حقيقي بمشاركة الجميع دون إقصاء

أكد عضو مجلس النواب علي أبو زريبة أن البرلمان يسعى لتكون ليبيا في توافق وحوار حقيقي وتصالح على قواعد سليمة وصلبة، يكون فيها الاستقرار الهدف المنشود، برؤية واضحة وبمشاركة الجميع دون إقصاء.

وقال أبو زيبة في تصريح صحفي، إن ما قدمه مجلس النواب يُعد مشروعا وطنياً لانتشال ليبيا من مستنقع المجهول الذي كان سيؤدي إلى الانقسامات وتعميق الفجوة بين الأخوة، لكن التوافق حدث بروح وطنية في توقيت صعب رغم التحديات والعراقيل.

وفي هذا السياق، أعرب أبو زريبة عن تثمين مجلس النواب التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التي كانت واضحة بأن واشنطن ليس خيارها شخص بعينه أو بقاء حكومة واستمرارها، بقدر ما يهم الإدارة الأمريكية التوافق الليبي الليبي الذي سينتج الاستقرار في هذه الرقعة الجغرافية الشاسعة التي تشكل بموقعها عاملا مهما في تحولات المنطقة وتحدياتها وفي استقرارها.

وأشار النائب إلى أن ذلك سيجعل ليبيا شريكا أساسيا في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات الشائكة في المنطقة، مردفا: “وهذا ما تتطلع له الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية”.