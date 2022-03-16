ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات في أجدابيا

ألقى أعضاء التحريات في جهاز مكافحة الجريمة أجدابيا القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات من مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها.

وأفاد رئيس قسم التحريات بالجهاز، الملازم ثاني محمد الفاخري «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، بتلقيهم معلومات عن وجود تشكيل عصابي يقوم بسرقة السيارات من مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها، حيث جرى تكليف أعضاء التحريات من أجل جمع المعلومات.

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وأضاف الفاخري أن القوات أعدت كمينًا بعد دخول المجموعة فى ساعات الصباح الأولى إلى مدينة أجدابيا، حيث جرى ضبط أربعة أشخاص، الشخص الأول من مدينة أجدابيا واثنان من مدينة فرزوغة، والرابع من بنغازي، وضبط المركبة نوع «هيونداي توسان» اللون رصاصي وبحوزتهم مبلغ مالي.

وبينت التحقيقات أن السيارة مسروقة من مدينة بنغازي، وانتقلوا بها إلى أجدابيا لكي يتم نقلها إلى مدينة الكفرة بإجراءات غير قانونية، مشيرًا إلى أنهم اعترفوا بعدة قضايا جارٍ التحقيق فيها.

سيارة مسروقة جرى ضبطها بحوزة العصابة (الإنترنت)

سيارة مسروقة جرى ضبطها بحوزة العصابة (الإنترنت)