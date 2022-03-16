ديكارلو: الأمم المتحدة تركز جهودها لإجراء الانتخابات في ليبيا

العنوان-نيويورك

قالت، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن، إن الأمم المتحدة تركز جهودها صوب بناء توافق بين المؤسسات الليبية بغية تنفيذ الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأضافت، أولوية الأمم المتحدة في ليبيا هي التركيز على تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبي.

وقالت، “ينبغي أن يتسنى للناخبين اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة وفقاً لإطار دستوري وقانوني متفق عليه”.

وتابعت ديكارلو، إن الأمم المتحدة “تسعى لعقد اجتماع للجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف التوصل إلى اتفاق بين كلا المجلسين حول قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات في هذا العام”.

وذكرت، أنه بشأن شرعية السلطة التنفيذية، فإن الأمم المتحدة تستمر في حثها لكلا الطرفين على الدخول في حوار بنّاء بغية حل الانسداد السياسي والابتعاد عن اتخاذ اجراءات من جانب واحد يمكن أن يفضي إلى مزيد من الانقسامات.