المشري يجتمع مع اللجنة المنتخبة من مجلس الدولة لإعداد القاعدة الدستورية

طرابلس 16 مارس 2022 (وال)- عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع اللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن رئيس المجلس بحث مع اللجنة الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب.

وأضاف، أن الاجتماع بحث كل العقبات الممكن وقوعها والتي قد تعترض عمل اللجنتين، وكيفية تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب وقت وعلى الوجه الأكمل.

يذكر أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اقترحت مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات. (وال)

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