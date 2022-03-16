وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره التركي تطورات الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل محادثاته مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في موسكو اليوم الأربعاء، تطورات الوضع في ليبيا بالإضافة إلى الأجندة الثنائية المكثفة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، أقر تشاووش أوغلو بأن هذا الاجتماع يأتي في “فترة صعبة جدا”، مشددا على أن “الحوار والدبلوماسية يتمتعان بأهمية قصوى في مثل هذه الآونة الصعبة”.

ودعا وزير الخارجية التركي إلى “فعل كل ما يمكن من أجل إيجاد حل سلمي للقضية الأوكرانية”، لافتا إلى أن أنقرة منذ بداية الأزمة اتبعت نهجا متوازنا وموضوعيا” بغية تسوية الأزمة ضمن إطار القانون الدولي.

وتابع الوزير أن تركيا تواصل اتصالاتها مع كلا طرفي النزاع وتفعل كل ما بوسعها بغية الإسهام في حل الأزمة بأسرع وقت ممكن، مبديا عزم أنقرة على مواصلة تطبيق اتفاقية مونترو، مرحبا بقرار موسكو إلغاء خطط مرور سفينتين عسكريتين تابعتين لها عبر مضيق البوسفور.