ضبط ساحر أفريقي بحوزته طلاسم في مسلاتة

ألقت دورية أمنية تابعة لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن مسلاتة، القبض على شخص من دولة النيجر يمتهن ممارسة السحر والشعوذة، وبحوزته الطلاسم وأحجية خاصة بهذه الأعمال.

جرت عملية القبض خلال الاستيقافات الأمنية بالطريق الرئيسسي الرابط بين مسلاتة والخمس بمنطقة الخمري، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بما نسب إليه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

شخص من النيجر متهم بامتهان أعمال السحر والشعوذة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

طلامس جرى ضبطها بحوزة شخص من النيجر متهم بامتهان أعمال السحر والشعوذة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)