مصر: حجز الحكم على متهم بالتخابر مع متطرفين في ليبيا

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المصرية، حجز النطق بالحكم على أحد المتهمين فيما عرف بقضية التخابر مع داعش ليبيا، إلى جلسة 30 مارس الجاري.

وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة عشرة متهمين، من بينهم أربعة ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بتهمة التخابر مع تنظيم داعش وقوة الردع، ومن يعملون لمصلحتها من أجل استهداف المصريين المقيمين في ليبيا.

وشملت الاتهامات اختطاف عدة مصريين وتعذيبهم للحصول على أموال كفدية لإطلاق سراحهم، إلى جانب قيامهم بعمليات دعم التنظيم بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير القانونيين، وفق ما نقله موقع روز اليوسف المصري.

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