رئيس لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا: ندعم مبادرة ستيفاني لوضع قاعدة دستورية

أكد ممثل الهند لدى الأمم المتحدة، ورئيس لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا، السفير تي إس تيرومورتي، دعمه مبادرة ويليامز لجمع مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية للتجهيز للانتخابات.

وشدد تيرومورتي، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، على التزام اللجنة بتيسير وتنفيذ التدابير والإسهام في تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، معبرا عن قلقه إزاء الخلافات الأخيرة والانقسامات والخلافات الأخيرة في ليبيا.

وقال “نعيد التأكيد على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وندعم مبادرة ويليامز لجمع مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية للتجهيز للانتخابات، ونأمل أن تتوحد كل الأطراف الداخلية والخارجية لنبذ العنف الذي من شأنه تقويض الإنجازات السابقة”.

وأضاف “يجب التركيز على تهديد الإرهاب الخارج من الجنوب الليبي على الدول الإفريقية المجاورة”، متابعا “نبحث مطالبات من ليبيا و بلجيكا بشأن الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار”.

واستطرد “هناك تدابير تستهدف منع التصدير غير المشروع للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وتلقت اللجنة رسائل من ليبيا بشأن محاولة لتصدير النفط الخام بشكل غير مشروع خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط”، مشيرا بقوله “فريق الخبراء المعني بليبيا أبلغ اللجنة بنفس الموضوع الخاص بالنفط”.

واختتم بقوله: “بالنسبة للجزاءات، تلقت اللجنة طلبا برفع خمسة أسماء من قائمة الإدراج على الجزاءات قدمتها الدول الأعضاء، ننظر في أربعة منهم والخامس لم توافق عليه اللجنة”.