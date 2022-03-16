عون: لا صحة لأنباء توقف حقل الشرارة عن العمل

نفى وزير النفط والغاز محمد عون، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة عن إعادة توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، أكبر الحقول في البلاد والذي تناولتها الوكالة الإيطالية ” نوفا”، مضيفاً أن العمل يسير بالنسق الطبيعي.

وفي السياق نفسه، أفاد أحد المهندسين العاملين في الحقل النفطي بأن الإنتاج مستمر وارتفع مساء الأربعاء إلى 260 ألف برميل يومياً، نافيا ما تم تداوله بشأن التوقف، ومشيراً إلى أن المهندسين يعملون على إعادة الإنتاج في الحقل لمستوياته السابقة عند “290 ألف برميل يومياً” بشكل تدريجي، كما كان قبل تعرضه للإغلاق في مطلع مارس الحالي نتيجة إغلاق صمامات الرياينة الواصلة لميناء الزاوية النفطي.

وسبق أن أعلن الوزير الأسبوع الماضي، أن الإنتاج العام في ليبيا ارتفع مطلع هذا الأسبوع إلى 1.233 مليون برميل يومياً، بعد عودة الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل.