الترهوني: ليبيا مرت بمراحل صعبة وحاسمة في مواجهة داعش

قال سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني: إن ليبيا مرت بمراحل صعبة وحاسمة في مواجهة تنظيم داعش خلال السنوات الماضية أمنياً وعسكرياً في عدة مدن من البلاد، إلى أن تم القضاء عليه في سرت.

جاء ذلك في كلمة للترهوني خلال اختتام أعمال مؤتمر التحالف العالمي لمكافحة داعش، الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما تحت شعار تفعيل مجموعة التركيز الأفريقية.

وأضاف الترهوني أنه يجب على الجميع حماية أوطانهم من تنظيم متطرف دمر المدن والقرى واستباح البيوت وقتل الأبرياء، مشيراً إلى أن ليبيا كان له دور بارز في تحجيم دور داعش في المنطقة، بعد سعيه بكل الطرق لأن تكون ملاذاً آمناً لعناصره.

وجدد الترهوني التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون من أجل سد الثغرات الأمنية، من خلال قطع مصادر تمويل التنظيم ودعم الأجهزة الأمنية وحرس الحدود وتبادل المعلومات والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

ويهدف اجتماع روما بالإضافة إلى تفعيل مجموعة التركيز الأفريقية إلى جمع مقترحات الدول الأفريقية الأعضاء في التحالف أمام مبادرات الدول المانحة الرئيسية، والإعداد للأعمال الخاصة باجتماع مراكش والمزمع عقده في شهر مايو القادم.

جدير بالذكر أن مجموعة التركيز الأفريقية تم إنشاؤها بناء على اقتراح من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال اجتماع التحالف العالمي ضد داعش، والذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر ديسمبر الماضي.

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