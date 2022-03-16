الإمارات بمجلس الأمن: نطالب المجتمع الدولي بالالتزام بدعم ليبيا خلال هذه المرحلة الحرجة

دعت دولة الإمارات إلى ضرورة استمرار جميع الجهود الدبلوماسية للدفع قدماً بالعملية السياسية في ليبيا، وأن تركز كافة الجهود على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، كما جاء في قراري مجلس الأمن 2570 و2571، وكذلك في نتائج مؤتمر برلين الثاني، وأن يتم ذلك في أقرب وقت، وفقاً للموعد الذي يتفق عليه الليبيون.

ودعت الإمارات في كلمة أمام مجلس الأمن، ضرورة تركيز كافة الجهود على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في ليبيا.

وشددت الإمارات ضرورة تركيز كافة الجهود على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في ليبيا، وأثنت على الأطراف الليبية التي تواصل ضبط النفس وتتجنب الانزلاق في العنف على الرغم مما تشهده العملية السياسية من حالة عدم استقرار، داعية الليبيين إلى مواصلة التمسك بالسلام كخيار وحيد نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في ليبيا، كما طالبت المجتمع الدولي بمواصلة تأكيد التزامه بدعم ليبيا خلال هذه المرحلة الحرجة.

‏وأكدت الإمارات ضرورة استجابة جميع الأطراف لدعوة الأمين العام إلى المحافظة على استقرار ليبيا كأولوية قصوى، حيث ينبغي مواصلة ضبط النفس وتجنب اتخاذ أي إجراءات قد تقوّض التقدم المحرز في مسار حل الأزمة الليبية.

وقالت إنه يتعين على جميع الأطراف الالتزام بالتركيز على المصالحة الوطنية الشاملة وتفعيل حوار صريح وشفاف مع جميع الجهات الفاعلة، دون إقصاء لأي مكون من المكونات الليبية، بما يحافظ على وحدة الدولة ومصلحتها ومؤسساتها الوطنية، بعيداً عن المصالح الضيقة والخلافات، مؤكدة ضرورة إشراك المرأة والشباب في كافة خطوات بناء الدولة الليبية، كما جددت دولة الإمارات دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودعت إلى اتخاذ خطوات لضمان أن تكون البعثة أكثر فاعلية في أداء مهامها.