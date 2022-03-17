الخارجية تستعرض خطة عمل البرنامج الإنمائي في ليبيا

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي رفقة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك اندري فرانش، سبل دعم الشباب في ما يتعلق بالمشاريع الصغرى والمتوسطة والابتكار .

جاء ذلك في اجتماع عُقد الأربعاء، تناول أُطر وسبل تعزيز الشراكة بين الدولة الليبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتنسيق المشترك في ما يتعلق بترتيب أوليات عمل البرنامج وشراكاته مع القطاعات الوطنية.

كما توافق الطرفان على الترتيب لعقد اجتماعات موسعة أخرى، تضم كافة القطاعات ذات الصلة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستعراض وتقييم الخطة السابقة للبرنامج والخطة المستقبلية، التي تغطي الفترة من 2023 إلى 2026.

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