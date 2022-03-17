رؤساء مجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا : الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا

أصدر الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا بيانا أكدوا فيه أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية.

كما أعربوا عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز للخروج من حالة الانسداد الراهنة.

وأكد الرؤساء أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة وذات المصداقية هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا، وكذلك ضرورة إحراز تقدم مستمر على المسارين الاقتصادي والأمني للحوار الليبي الليبي.

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