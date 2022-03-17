مندوب الصين بمجلس الأمن: نرى غموضا في العملية السياسية بليبيا وهو وضع مقلق

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن “أزمة ليبيا الحقيقية بدأت من 11 عاما، وكان لها تداعيات كارثية على ليبيا والمنطقة كلها، ونرى غموضا في العملية السياسية وهو وضع مقلق، حيث يتطلب الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجنب كافة الأطراف اتخاذ أي تدابير تعقد الوضع”.

وأضاف مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، “يجب أن تضطلع الأطراف الخارجية التي لها نفوذ على الأرض في ليبيا بدور بناء، وعلى البعثة أن تواصل العمل لخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل تدريجي منظم”.

وتابع “يجب التعامل مع أسباب إرجاء الانتخابات لإجرائها في أقرب وقت ممكن وبدء فصل جديد في تاريخ البلاد، ويجب أن يتم إرساء السلام في ليبيا عن طريق التنمية، وتحسين ودعم عمليات إنتاج النفط في البلاد”.