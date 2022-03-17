مصادرنا: وزير المواصلات في حكومة الوحدة المؤقتة يبتز شركة النقل البحري للحصول على 50 مليون دولار

كشف مصادر خاصة لـ”الساعة 24″ عن أن حكومة الوحدة المؤقتة تبتز الشركة الوطنية العامة للنقل البحري لتحويل ما يفوق 50 مليون دولار خارج ليبيا.

وقالت المصادر إن خطة تطوير الأسطول البحري من قبل الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تمت من خلال دراسة جدوى اقتصادية والوضع الفني والتشغيلي للأسطول وأعمار السفن، وأُعدت تحت إشراف مكتب استشاري إنجليزي متخصص في صناعة النقل البحري وتحت متابعة وإشراف الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية).

وأشارت المصادر إلى أن الخطة تمت المباشرة في تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للشركة في محضر اجتماعها في فبراير من عام 2020، وتنفذ حاليا من خلال لجنة من الخبراء الوطنيين الليبيين مستقلة عن الإدارة التنفيذية للشركة.

واعتبرت المصادر الكتاب الذي وجهه وزير المواصلات في حكومة عبد الحميد الدبيبة بمثابة ابتزاز لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة النقل البحري، موضحة أن ها الابتزاز جاء لعدم تنفيذ مجلس الإدارة مراسلات واردة إليه تطالبهم بتحويل أموال من الشركة بموجب فواتير مُحالة من حكومة الوحدة المؤقتة تفوق 50 مليون دولار.