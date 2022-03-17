الصغير: من يحمون النفط لن يصمتوا كثيرا على وقف مرتباتهم

قال وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير إن إنتاج ليبيا اليوم وهي تستخدم كل قدراتها الإنتاجية المتاحة يبلغ مليونا ومئة ألف برميل.

وأضاف الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “خلال المدى القصير وإذا توفرت الإرادة والتمويل والظروف المناسبة يمكن أن يصل الإنتاج إلى مليون ونصف برميل”، مشيرا إلى أن الأمريكيين والغرب بصفة عامة يعرفون ذلك جيدا.

واعتبر الدبلوماسي السابق أن تصريحات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ودعواته لزيادة الإنتاج لن تخلق منه شريكا سياسيا حقيقيا للغرب كما يروج لنفسه كحليف ضد أزمة الإمدادات النفطية التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع: الأهم من ذلك أن الدبيبة لن يستطيع حتى المحافظة على الإنتاج الحالي وهو يمنع المرتبات والتمويل اللازم عن من يقومون بحماية وتأمين الحقول والموانئ النفطية، فلن يصمت هؤلاء كثيرا على وقف مرتباتهم وهم يرون أموال النفط لا تنفق على أسرهم وعائلاتهم ولا توفر احتياجاتهم.

وحث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على زيادة الإمدادت للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة، الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “وضعنا خططا سريعة لتوفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط ورفع القدرة التخزينية والتصديرية لليبيا للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة”.