شعيتير: حقوق المرأة تتراجع في ليبيا

استمع لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا إلى إحاطة من الناشطة الليبية جازية شعيتير، التي بدأت حديثها بتعريف نفسها قائلة: “أنا الأكاديمية والناشطة الحقوقية والمرشحة للانتخابات البرلمانية القادمة”، وفق بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة.

وقالت «شعيتير»، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، “إن الانسداد القائم بشأن العملية السياسية يأتي في صدارة شواغل الشعب الليبي، معربة عن الأمل في أن يوصي مجلس الأمن بأهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام وإعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية”.

وأعربت عن “تقدير الشعب الليبي” للجهود المبذولة من قبل المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، للخروج من الانسداد السياسي، من خلال مبادرتها بشأن دعم المسار التوافقي لكل من مجلس النواب والدولة.

وأشارت إلى أن إقرار دستور دائم في البلاد يمثل أيضا من الشواغل التي تقض مضاجع الشعب الليبي، “فقد عجز جميع الساسة المعينين والمنتخبين عن الوصول إلى دستور توافقي وقد كان الانسداد الدستوري سببا في إطالة عمر المرحلة الانتقالية، مما ترتب عليه ما نراه حاليا من انسداد سياسي.”

وقالت إن الشعب الليبي “حرم من حقه” في الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، “نتيجة لتعنت جميع الأطراف المعنية وهو ما جعل كل الحقوق والحريات عرضة لأهواء السلطات التشريعية والتنفيذية.”

من ناحية أخرى أشارت الناشطة الليبية إلى “تراجع” حقوق المرأة الليبية بنسبة كبيرة خلال هذه الفترة، وقالت إن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور “أغفلت” تضمين مسألة إنشاء مجلس أعلى للمرأة.

مضيفة أن السلطة التشريعية الحالية “تماطل” في إصدار مشروع قانون حماية المرأة من العنف المقدم لهم من قبل مجموعة نسوية مدنية أشرفت على صياغته من خلال دعم مقدم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.