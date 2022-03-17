الدبيبة يتعهد بتنفيذ مشاريع تنموية في مدينة الخمس

وافق رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على إدراج عدد من المشاريع التنموية بمدينة الخمس، ضمن ميزانية ما أسماها خطة عودة الحياة 2 المرتقبة.

جاء ذلك عقب لقاء الدبيبة بعميد بلدية الخمس المكلف فرج البكوري، استعرضا فيها المشاكل والمختنقات التي تعاني منها البلدية وقلة نصيب مدينة الخمس من ميزانية عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة، والتي لا تتناسب مع اتساع جغرافية البلدية وتعداد سكانها، وفق بيان البلدية.

وكشف بيان البلدية عن موافقة الدبيبة على إدراج 7 مشاريع في الخطة الحكومية المستقبلية، والتي تتركز في توريد وتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصحي لجميع أحياء مدينتي الخمس وسوق الخميس وقريتي كعام وغنيمة ومساكن التحلية، وإنشاء طريق الشاطئ السياحي، بالإضافة لعدد من جسور المشاة والمرافق الإدارية بالمدينة.

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