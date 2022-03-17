السني من مجلس الأمن: شبح الانقسام السياسي يخيم على ليبيا من جديد

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السنّي، أن “ليبيا تمر بمرحلة حرجة جدا ومفترق طرق خطير، وشبح الانقسام السياسي والمؤسساتي يخيم علينا من جديد، وذلك بعد عام من اتفاق جنيف وما نتج عنه من مخرجات، وبعد جهود محلية ودولية عديدة دامت أشهر”.

وأضاف السني، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا إن “هذا الانسداد السياسي يأتي في “وقت رأينا فيه بداية توافق مجتمعي ونهاية للحرب ومظاهر الصراع المسلح، موضحا أن الخلاف وغياب التوافق الحقيقي لا يزالان يشكلان السمة الأساسية في المشهد السياسي الحالي”.

وتابع “أن ذلك ناتج عن التجاذبات السياسية وتعايش البعض على الأزمات، ويغذيها كثير من التدخلات الدولية السلبية، تدخلات من دول نقلت صراعاتها إلينا، وأصبح استقرارنا رهينة توافقاتها ومصالحها”.

ودعا السني، كل “الجهات الدولية والمحلية الفاعلة وبالأخص الأمم المتحدة، إلى دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات وإرسال فرقها الخاصة بتقييم الاحتياجات، من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة بوقت كاف”، على حد تعبيره.

وأوضح أن ذلك سيرسل “رسالة واضحة للجميع عن جدية المجتمع الدولي في إنجاز الانتخابات العامة عندما تسمح الظروف”.

وذكّر المندوب “بأن المشكلة في ليبيا ليست فقط قانونية، بل هي مشكلة سياسية ومجتمعية متراكمة منذ سنوات”، مشددا على أن أي حلول مقترحة يجب أن تكون وافية وشاملة.

واستكمل “لذا نؤكد ترحيبنا بكل الجهود المحلية والدولية لإيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة، بالأخص الجهود المبذولة للعمل على جلوس الفرقاء على طاولة الحوار”.

ودعا طاهر السني “جميع أبناء الشعب الليبي إلى إعلاء صوت العقل والحكمة، والابتعاد عن فخ الحرب والفتنة”، على حد تعبيره.