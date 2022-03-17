السفيرة البريطانية لـ”باشاغا”: مستعدون لتعزيز التعاون مع ليبيا

اجتمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في بيان أن باشاغا أكد على دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

وأشار باشاغا إلى أهمية التعاون مع الجانب البريطاني فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، وبدورها أعربت عن استعداد بلدها تعزيز التعاون بين البلدين.