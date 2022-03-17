الحكومة الليبية تنفي صحة التصريحات المنسوبة لحومة

نفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، صحة التصريحات المنسوبة لوزير الدفاع بالحكومة الليبية حميد حمد حومة، والتي جرى تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع تداولت تصريحات مزعومة لحومة تحدث فيها عن خطته لتوحيد وهيكلة المؤسسة العسكرية، والتي تقوم على ضم عناصر التشكيلات المسلحة بشكل فردي للجيش مع تفاصيل أخرى نفاها المكتب الإعلامي.

ودعا المكتب الإعلامي كافة وسائل الإعلام والمدونين إلى التحقق من صحة الأخبار، ونقلها من مصادرها قبل تداولها نظراً لحساسية الفترة التي تمر بها بلادنا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية