فضيل الأمين: استمرار غلق الأجواء أمام الطيران المحلي محاولة لإشعال الصراع

رأى المترشح الرئاسي فضيل الأمين إن استمرار قفل الأجواء أمام الطيران المحلي لا يمكن تبريره إطلاقاً إلا باعتباره محاولة لإثارة الرأي العام والدفع بردود فعل سلبية يمكن أن تستخدم لمبرر لإشعال العنف أو الصراع.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر” إن المعاناة التي يسببها هذا السلوك العدواني سبب ويسبب في معاناة المواطنين العالقين في مناطق بعيدة عن بيوتهم.

يشار إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة تواصل تنفيذ قرارها بإغلاق المجال الجوي على الرحلات الداخلية أمام المسافرين لليوم الرابع عشر على التوالي، فيما طالبت الأطراف الداخلية والدولية بإعادة فتح المجال لحرية تنقل المواطنين تطبيقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار واتفاقات لجنة 5+5 العسكرية.