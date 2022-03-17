باشاغا وسفيرة بريطانيا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، على دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

وأشار باشاغا خلال لقاء له مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، إلى أهمية التعاون مع المملكة المتحدة فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، فيما أعربت السفيرة – من جانبها – عن استعداد بلدها لتعزيز التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن هذا اللقاء في ظل ما يشهده المشهد السياسي الليبي من أزمة راهنة، تتفاقم مع الصراع على السلطة التنفيذية بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة للمكلف برئاسة الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

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