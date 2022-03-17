نعمان: الحلول المطروحة لأزمات ليبيا «منتهية الصلاحية»

رأى العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، نعمان بن عثمان، أن الحلول المطروحة لأزمات ليبيا منتهية الصلاحية، على حد قوله.

وقال بن عثمان في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “مرت بلادنا بالعديد من الأزمات التي تمس المصالح الوطنية الليبية والأمن القومي الليبي”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “واجهت الحكومات المتعاقبة الأزمات، بفلسفة ترحيل الأزمة للسلطة التي سوف تأتي من بعدهم وفق سياسية الوقت غير مناسب” والمرحلة الانتقالية”، على حد وصفه.

وتابع “ارتفعت تكاليف الأزمات وأصبحت الحلول المطروحة منتهية الصلاحية”، بحسب حديثه.