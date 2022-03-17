بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 17 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 17 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية تؤثر على أغلب مناطق ليبيا حيث تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر ورياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-28) مْ, وتسجل انخفاض تدريجي على اغلب المناطق بداية من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد علي بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج .

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتكون شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة على الخليج واجدابيا مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (18- 24) مْ وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-34) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24) مْ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:16).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:13).