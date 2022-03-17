شلوف لـ”الدبيبة”: عليك ضرب مافيا التجار كما فعل أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز

طالبت حنان شلوف عضو مجلس النواب عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بمواجهة جشع مافيا التجار.

وقالت «شلوف»، في منشور لها عبر فيسبوك، “يا رئيس الحكومة درتها درتها زدت المرتبات وصرفت العلاوات وأعطيت منح زواج وقروض باهي دير الأهم ودير برنامج لغلاء الأسعار وللتجار على غرار بعض الدول”.

وتابعت؛ “فلا قيمة للزيادات والعلاوات والمنح والقروض بلا خطوة مقاومة ارتفاع الأسعار لأن الآن ما يعطى باليمين ويأخذه التجار باليسار وهو ارتفاع في التضخم غير مسبوق”.

وأردفت «شلوف»؛ “يا رئيس الحكومة الخطوات التى اتخذتها قد تكون وبالا وبلاء ومصدر هم وغم على المواطن إذا لم تحد من نسبة التضخم”.

وختمت موضحة؛ “عمر بن عبدالعزيز لم يستطع أن ينشر العدل ويكفي حاجات الناس والطير حتى لم يجدوا من يأخذ الزكاة في سنتين ونصف فقط إلا بالضرب على يد جشع مافيات التجار “.