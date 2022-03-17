التواتي يرد على وزير المواصلات ويؤكد أنه لا يملك الخبرة الكافية

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قال المدير التنفيذي للشركة العامة للنقل البحري خالد التواتي في تصريحات صحافية أمس الأربعاء في رد على مخاطبة وزير المواصلات ورئيس الجمعية العمومية للشركة، له بعدم بيع الناقلات أو شرائها عبر لجنة تطوير الأسطول إلا بإذن الجمعية والتنسيق مع الوزارة إن الوزير خاطبني على أنني المدير العام للشركة، في حين أن صفتي الرسمية المدير التنفيذي لها، وهو ما يؤكد عدم إلمامه بهيكلية وآلية عمل الشركة على الرغم من إحالتنا وإحاطتنا المستمرة عبر التقارير والمخاطبات بصفته رئيسا للجمعية العمومية للشركة

واوضح التواتي أن الوزير لا يملك خبرة كافيه في صناعة النقل البحري، ولذا لا نستغرب بعض ردود الفعل. التي تأتي لعدم فهم طبيعة وخصوصية قطاع النقل البحري. وهذا ليس انتقاصا من شخصه الكريم مع كامل الاحترام له

واوضح أن الشركة بصدد إحلال عدد من الناقلات التي لا تبلغ بتاتا نصف أصول الشركة، بناقلات جديدة. وقد باعت الشركة سابقا 4 ناقلات قديمة هي ابن بطوطة وانتصار والقرضابية وجبل نفوسة. واشترت في الوقت ذاته 3 ناقلات حديثة صنعت في 2021.وهي ابن حوقل وفزان وأنوار بنغازي

وأكد أن إدارة الشركة تحمّل رئيس الجمعية العمومية كافة الخسائر التي تتكبدها الشركة. إذا ما عُرقل تنفيذ خطة تطوير وتحديث أسطولها المعتمدة من مجلس الإدارة. والمعروضة بكامل تفاصيلها على الجمعية العمومية قبل تولي وزير المواصلات مهام عمله.

دراسات سابقة

وتابع ” تُبيّن دراسة الجدوى التي أشرف عليها مكتب استشاري إنجليزي متخصص في صناعة النقل البحري. أن الحفاظ على أصول الشركة وأموالها يتطلب سرعة التصرف في هذه الناقلات القديمة وإحلالها بناقلات جديدة. وأن الشركة تنتهج خطة لتطوير أسطولها لمواكبة التطور وتفادي المصروفات التشغيلية الباهظة الناتجة عن تقادم الأسطول”.

وبين أنه سبق عرض هذه الخطة على الجمعية العمومية في فبراير 2020، وقد أبدت ارتياحها لها ومباركة لخطواتها. وأن تنفيذ هذه الخطة لم يكن قرارا فرديا بل بالتواصل مع هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة. وقد أحيلت لهما كل تفاصيل الخطة قبل المباشرة في تنفيذها وتقارير عميات البيع والاقتناء السابقة.

وأشار إلى أن الحفاظ على أموال وأصول الشركة أمانة تقتضي من إدارتها المضي قدما في خطة تطوير وتحديث أسطولها البحري.وفوجئنا بخطاب الوزير على صفحات التواصل الاجتماعي. وكان الأجدر به أن يطلب تقارير منا وتفاصيل بشأن خطة تطوير الأسطول. قبل مخاطبتنا بهذا الكتاب الذي فيه من التشكيك ما ينسف جهود هذه المؤسسة العريقة”.

ونوه إلى أن لجنة تطوير الأسطول لا تتبع الإدارة التنفيذية بالشركة بل تعمل مباشرة تحت إشراف مجلس الإدارة. الذي شكلها برئاسة أحد أعضائه، وتقاريرها تحال للمجلس.