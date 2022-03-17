الارصاد: تقلبات جوية… والأمطار ستعود في هذا الموعد بهذه المناطق!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 17/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية تؤثر على اغلب مناطق ليبيا برياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للاتربة والغبار .

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين(20 – 26)مْ، وتسجل على مناطق الوسط والجنوب (24-30)مْ تصل على غات إلى (34)مْ.

ومن المتوقع بمشيئة الله ان تتكاثر السحب على بعض مناطق غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر وتكون الفرصة افضل على الشمال الغربي من مساء السبت. والله اعلم.