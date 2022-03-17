النويري: «حكومة الدبيبة» منتهية ويجب وقف جميع الإجراءات المالية حتى اعتماد الموازنة

أكد نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري أن حكومة الوحدة المؤقتة، منتهية الولاية، مشيرا إلى أن البرلمان منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وبالتالي يجب وقف جميع الإجراءات المالية لحين اعتماد الموازنة العامة.

جاء ذلك في تصريحات للنويري لموقع «العربي الجديد» القطري، تعقيبا على قرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي طالب فيه مؤسسة النفط باحتجاز إيرادات النفط في حساب مصرف ليبيا الخارجي، وعدم تحويلها إلى حسابات الإيرادات العامة بالمصرف المركزي.

وقال نائب رئيس البرلمان: “حكومة الدبيبة منتهية ولايتها، ومجلس النواب منح الثقة إلى حكومة باشاغا مطلع الشهر الجاري، وبناءً على ذلك فإن جميع الإجراءات المالية يجب أن تتوقف إلى حين اعتماد الموازنة العامة للعام الجاري”.