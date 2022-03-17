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تقلبات جوية منتظرة على ليبيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة تقلبات جوية تؤثر على أغلب المناطق، حيث تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وهبوب رياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار.

وقالت، أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن ليبيا ستشهد “تقلبات جوية تؤثر على أغلب المناطق حيث تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر ورياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار”.

وأضافت، أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (20 – 26) مئوية، وتسجل على مناطق الوسط والجنوب (24-30) مئوية تصل على غات إلى (34) مئوية.


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صحيفة العنوان الليبية

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