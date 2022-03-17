ختام دورة تدريبية في تونس في مجال مكافحة تزييف المستندات والوثائق

ليبيا – شهدت العاصمة التونسية تونس ختام دورة تدريبية لمكافحة تزييف وتزوير المستندات والوثائق ضمت منتسبين من وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال.

وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى أن هؤلاء المنتسبين تم إعدادهم ليكونوا مدربين في هذا المجال، برعاية بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “يوبام” ودعم الشرطة الهولندية، مبينًا أن الدورة امتداد لعدة دورات سابقة استهدفت 334 منتسبا واستمرت لاكثر من عامين.

وأضاف البيان: إن هذا يأتي ضمن التنسيق بين اللجنة المركزية للإشراف ومتابعة كافة أوجه التعاون والدعم المقدم من كافة المنظمات الإقليمية والدولية والبعثة، فيما أكدت اللجنة أن المرحلة القادمة من التدريب سوف تكون داخل ليبيا لتوطين المعرفة ونقل الخبرات من خلال هؤلاء المدربين.

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