«الحويج»: يجب إعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي ودعم السلع الأساسية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، ضرورة إعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي مقابل الدينار الليبي وإمكانية دعم بعض السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج مع وزير الحكم المحلي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، رئيس جهاز الحرس البلدي، مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية، مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، اتحاد الصناعة الليبية، نقيب الخبازين، لمناقشة أسعار بعض السلع، خاصة الدقيق، ومدى توفر مخزون بالأسواق، وكيفية متابعة توزيع الدقيق 25 و50 كيلوجرامًا على المخابز مباشرة بتنسيق مع نقيب الخبازين.

وقال الحويج وفقا لبيان نشرته وزارة الاقتصاد: “نؤكد أهمية تشكيل لجنة من الجهات المختصة تتولى جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن الغذائي”.

وأضاف البيان “تطرق الحضور إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، ومناقشة العراقيل الخاصة بالمواصفات المعتمدة بنسبة البروتين لمادة القمح، وضرورة تنفيذ الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، ليقوم جهاز الحرس البلدي بتنفيذها”.