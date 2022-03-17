شركة الكهرباء: سرقة ألف متر من الأسلاك الكهربائية النحاسية في خط الساحل

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء عدم توقف جهود العاملين فيها من مهندسين وفنيين في سبيل تنفيذ كل الأعمال الموكلة إليهم وخاصة في هذه المرحلة الحساسة.

بيان صحفي صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن أيادي الشر ما زالت تعمل جاهدة على إلحاق الأذى بالشبكة الكهربائية العامة من خلال التعدي عليها وسرقة الأسلاك النحاسية، إذ قامت مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على خط الساحل بالحنية التابع لدائرة توزيع الساحل.

وأضاف البيان: إن هذه المجموعة قامت بسرقة أسلاك ضغط عال تقدر بمسافة ألف متر ومحاولة سرقة محول هوائي. واصفًا هذه الاعتداءات والسرقات لمكونات الشبكة بأعمال إجرامية ستؤثر على المواطنين بالسلب، كونها خطوطًا ذات أهمية في تغذية المناطق بالتيار الكهربائي وتكبد الشركة تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

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