تقلبات جوية على غالبية مناطق ليبيا وزخات من الأمطار

نشر المركز الوطني للأرصاد توقعاته للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من الخميس، متوقعًا حدوث تقلبات جوية تؤثر على غالبية مناطق ليبيا حيث تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط زخات متفرقة من الأمطار، وهبوب رياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار.

وفيما يلي بقية التوقعات الصادر عن الأرصاد:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-28) مْ, وتسجل انخفاضًا تدريجيًا على غالبية المناطق بداية من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على الخليج.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، وتكون شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة على الخليج واجدابيا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (18- 24) مْ وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين القادمين.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اعتبارًا من يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27-34) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21- 24) مْ، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين القادمين.

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