فيما يلي نشرة الصيد وحالة البحر المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الخميس (17/03/2022 ) الصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية .

تحذير

وحذر التقرير من ريح شلوق نشط إلى قوي على طول الساحل الغربي تصل سرعته مـــا بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر على ساحل مصراته.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الريح شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (10 – 30) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 2.50) متر ويصل مساء اليوم وصباح الغد إلى (3.00) متر على ساحل مصراته.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب مساء اليوم وصباح الغد على ساحل مصراته.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• ريح شلوق على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي ويكون براني يتحول تدريجيا إلى شلوق على باقي الساحل سـرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة.