فيما يلي نشرة الصيد وحالة البحر المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الخميس (17/03/2022 ) الصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية .
تحذير
وحذر التقرير من ريح شلوق نشط إلى قوي على طول الساحل الغربي تصل سرعته مـــا بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر على ساحل مصراته.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الريح شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (10 – 30) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 2.50) متر ويصل مساء اليوم وصباح الغد إلى (3.00) متر على ساحل مصراته.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب مساء اليوم وصباح الغد على ساحل مصراته.
• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• ريح شلوق على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي ويكون براني يتحول تدريجيا إلى شلوق على باقي الساحل سـرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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