محفوظ: على الدبيبة تسليم السلطة والخضوع للبرلمان الذي منحه الثقة سابقاً

أكد عضو مجلس النواب عادل محفوظ، أنه يجب على الدبيبة الآن تسليم السلطة والخضوع لمجلس النواب الذي منحه الثقة سابقاً.

وقال «محفوظ» في تصريح صحفي، إن ” فساد حكومة الدبيبة بلغ أعلى المستويات، وشراء ذمم المليشيات بقرابة المليار دينار يؤكد صحة كلامي”.

وأضاف “لا نعارض مصلحة وإفراح الشعب، ولكننا ضد إهدار المال العام والصرف بمنهج غير مدروس”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “الدبيبة كان يفخر بأن حكومته هي الوحيدة المتحصلة على الثقة من مجلس النواب منذ الثورة.”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، كان قد أكد في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: ، أن “بقاء رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في مكتب رئيس الوزراء في العاصمة؛ لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة من مكان آخر في طرابلس.

وقال باشاغا “أنوي الانتقال إلى العاصمة بأكثر الطرق الممكنة سلميا، فالحكومة لن تتورط في أي عنف أو صراع”.

وأضاف “حكومتي ستصل طرابلس في الأيام القليلة المقبلة، ولن تكون هناك حكومة موازية أخرى، فسبب عدم دخولنا العاصمة حتى الآن هو تجنب خطر الصراع”.

وتابع “تواصلت مع القوات على الأرض والنخبة السياسية لتجنب المواجهة، فهدفي هو قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية”.