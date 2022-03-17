الغويل: داعمون لكل ما من شأنه نشر ثقافة المصالحة والسلم المجتمعي

ليبيا- تدارس المكلف بوزارة الثقافة في حكومة تصريف الأعمال سلامة الغويل مع مدير مؤسسة دار الفنون خليفة المهدوي سبل دعمها ووضع برامج ثقافية مشتركة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين بحثا آليات التعاون ودعم المؤسسة لتقديم برامج ثقافية وإبداعية مشتركة خلال المواسم القادمة، فيما استعرض المهدوي الوضع القانوني والإداري للمؤسسة عقب ماتعرضت له العام الماضي من إشكاليات مترتبة على الإيفاء بمستحقات سابقة.

وأضاف البيان: إن المهدوي طرح مشاريع مشتركة يمكن أن تنظمها المؤسسة بالتعاون مع الوزارة فيما جدد الغويل دعمه لكافة مؤسسات الثقافة الحاملة لمشروع ثقافيًا حقيقيًا يلبي احتياجات المرحلة، بما فيها المعارض وورش العمل والندوات والفعاليات الأدبية لنشر وعي ثقافي وحضاري وثقافة المصالحة والسلم المجتمعي.

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