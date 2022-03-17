المركز الوطني للأرصاد ينشر توقعات طقس اليوم الخميس

طرابلس 17 مارس 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس، وخلال اليومين القادمين.

الملخص العام

تقلبات جوية تؤثر على أغلب مناطق ليبيا برياح جنوبية شرقية، نشطة مثيرة للأتربة والغبار .

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (20 – 26)مْ، وتسجل على مناطق الوسط والجنوب (24-30)مْ تصل على غات إلى (34)مْ.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب على بعض مناطق غرب ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر وتكون الفرصة أفضل على الشمال الغربي من مساء السبت. (وال _ طرابلس) ف و

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