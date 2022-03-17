نقابة خبّازي الجبل الغربي: الاقتصاد حددت 4 أرغفة بدينار ولم تحدد الوزن

أكد عضو نقابة خبازي الجبل الغربي، جلول عبدالسلام، أن “قرار تحديد سعر الخبز الذي أقرته وزارة الاقتصاد، يحدد عدد الأرغفة فقط، بمعدل 4 أرغفة بسعر دينار، أما الوزن فلم يحدد”.

وقال «جلول»، في تصريح لشبكة لام، إن “المخابز لم تعد تعرف كيفية الشغل، وتحديد سعر الخبز، في ظل هذه الأسعار”.

وأشار إلى أنه “يجب على مطاحن الدولة دعم وتحديد التسعيرة، مما سيجعل صاحب المصنع الخاص والتاجر يخضع لتسعيرة مصانع ومطاحن الدولة”.

وختم موضحًا أن “قوت الليبيبين يُتحكم به من تجار، وأن الدولة لا يوجد لديها مخزون استراتيجي”.