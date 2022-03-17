مكافحة الأمراض يسجل 134 إصابة و4 وفيات بـكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 134 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 1,347عينة.

ووفق بيان المركز رقم 666؛ سُجّل شفاء 567 حالة، إلى جانب تسجيل أربع حالات وفاة على مستوى البلاد، جميعها بالمنطقة الغربية، فيما لم يسجل المركز أي حالات في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 10% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 500,760، منها 8,224 حالة نشطة من بينها 119 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 486,171 حالة، ووفاة 6,365 حالة.

وبلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,190,237 شخصًا منهم 1,114,500 تلقوا الجرعة الثانية بينما تلقى 85,388 الجرعة التعزيزية الثالثة.

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