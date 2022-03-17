استمرار توقف الرحلات بين معيتيقة ومطارات المنطقة الشرقية

لليوم الثالث عشر، لم تنطلق أي رحلة من مطار معيتيقة الدولي إلى مطارات المنطقة الشرقية، وذلك وفق جداول الرحلات المنشورة بشكل يومي على صفحة إدارة المطار على “فيسبوك”.

وبالمثل، لم تنشر صفحة مطار بنينا الدولي في بنغازي أي جدول يتضمن رحلات داخلية خلال الفترة نفسها.

في حين، تستمر الرحلات الجوية بشكل عادي من مطار معيتيقة إلى مطار سبها، والعكس، حيث توقفت يومًا واحدًا، مطلع شهر مارس الجاري، ثم عادت بانتظام.

وفي الثالث من مارس، أكد مصدر مسؤول بشركة الخطوط الأفريقية في طرابلس، توقف رحلات الشركة الداخلية، قائلًا إن إيقاف الرحلات حدث فجأة في المطارات، دون إخطار إداري رسمي بالخصوص.

ولا يزال متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون غلق الأجواء بين شرق وغرب البلاد، وهو ما يعتبره البعض قرارًا ذا طابع سياسي.