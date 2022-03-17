فرانس برس: مطالب باختيار مبعوث جديد للأمم المتحدة بليبيا من أفريقيا

أكد مصدر دبلوماسي، أن الاتحاد الإفريقي سيقترح على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين إفريقي مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وقالت وكالة فرانس برس: “المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أوضح أن هذا الاقتراح يلقي في مجلس الأمن دعم روسيا والصين، وسوف يُعرض على أنطونيو غوتيريش أسماء عدد من الشخصيات ليتمكن من اتخاذ قرار وتقديمه إلى مجلس الأمن”.

وأضافت الوكالة “مطلب تعيين إفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا قديم، ويعود إلى عام 2020، حيث رشحت إفريقيا جزائريا وغانيا الواحد تلو الآخر، لكن هذه المقترحات رفضتها الولايات المتحدة”.

وتابعت “روسيا تعارض استمرار ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا في البلاد وتطالب بتعيين مبعوث أممي جديد”.