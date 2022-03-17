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الأسود: تجربة انتخابات 24 ديسمبر أثبتت عدم قدرة الدبيبة على إجرائها في يونيو المقبل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود، أن مجلسي النواب والدولة اتفقا على خارطة طريق وتعديل دستوري يحاكي الواقع وقابل للتطبيق خلال عام واحد، ولكن هناك من يحاربه.

وقال الأسود في منشور على “فيسبوك”، إن من يريد الانتخابات لا يبيع الوهم للناس، ومن دعا لها عاجلاً كان الأولى به العمل على إزالة العوائق التي تحول دون إجرائها.

وأردف أن تجربة انتخابات 24 ديسمبر الماضي أثبتت عدم قدرة الدبيبة على إجرائها في يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة لا تحكم سيطرتها على نصف البلاد، فكيف سيتمكن من إجراء الانتخابات.

وتساءل الأسود : ما الذي تغير من ديسمبر إلى الآن حتى تصبح الانتخابات ممكنة، أم هو فقط خيار “نيرون” بعد أن تعذر التمديد،موضحًا كيف للانتخابات أن تنجح دون توفر إمكانية التحقق من صحتها التسجيل وسلامة تنفيذها وضمان قبول نتائجها.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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