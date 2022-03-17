وليامز: مبادرة الأمم المتحدة تعيد ليبيا إلى المسار الهادف لإجراء الانتخابات

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أنها شاركت عبر تقنية الإتصال المرئي في اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي،مع عدد من السفراء المعُتمدين لدى ليبيا.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويت” أنها عبرت عن امتنانها للدعم الكبير الذي أعرب عنه المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي لمبادرة الأمم المتحدة الرامية لتيسير اجتماع يجمع بين مجلس النواب ومجلس الدولة مضيفة: تكمُن أهمية مبادرة الأمم المتحدة في إعادة ليبيا للمسار الهادف لإجراء الانتخابات والقائم على أساس دستوري متين يتماشى تماماً مع مبدأ عملية بقيادة وملكية ليبية.

وأشادت وليامز بالمجلس الرئاسي على إرساله رسائل ثابتة ومتسقة تُـنادي بالوحدة وضرورة الحفاظ على الهدوء، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الوطني.