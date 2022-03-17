ميدل إيست آي: الاستخبارات البريطانية تتحمل جانبًا من جريمة سلمان العبيدي

ليبيا- سلط تقرير إخباري نشره موقع أخبار “ميدل إيست آي” البريطاني على الاتهامات الموجهة لجهاز الاستخبارات في بريطانيا بشأن التقصير في ضبط الأمن.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى اتهام محامين يمثلون أسر الضحايا الـ22 بعدم الأخذ هذا الجهاز بعين الاعتبار معطيات بشأن تطرف سلمان العبيدي المنفذ لتفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي، ما يمثل تهربا من التدقيق والفشل في منع التفجير.

وأضاف التقرير: إن جهاز الاستخبارات البريطاني فشل في التعامل مع سلمان العبيدي على أنه تهديد، مشيرًا إلى أن قطعتين من المعلومات الاستخباراتية الرئيسية التي تلقاها الجهاز قبل التفجير الإرهابي لم يتم تقاسمها مع شرطة مكافحة الإرهاب؛ لأن أهميتهما لم تكن موضع تقدير كامل في ذلك الوقت.

ووفقًا للتقرير استشهد المحامون بأدلة سمعها التحقيق تشير إلى أن سلمان العبيدي سافر إلى ليبيا في سن الـ16 مع والده وإخوته في العام 2011 وربما قاتل هناك، فضلًا عن تأثير الوالد رمضان العبيدي على الابن، فهو عضو في الجماعة المقاتلة المهاجرين إلى مدينة مانشستر.

وبين التقرير أن جهاز الاستخبارات البريطانية تلقى لأول مرة معلومات عن تطرف سلمان العبيدي في العام 2010 عندما كان في الـ15 من عمره، إلا أن التحقيق أُغلق في يوليو من العام 2014 بعد وقت قصير من سفره إلى ليبيا، فضلًا عن تلقيه مزيد من المعلومات عنه في العامين 2015 و2016.

وتابع التقرير: إن سلمان العبيدي كان على صلة بـ8 مواضيع تطرف مثيرة للاهتمام بين العامين 2013 و2017.

ترجمة المرصد – خاص

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