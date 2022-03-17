صحيفة : مصر تتحفظ على مقترحات أميركية لحل الأزمة بين الدبيبة وباشاغا

كشفت صحيفة “العربي الجديد” عن مقترحات تقدم بها السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائه بمسؤولين مصريين بالقاهرة، يتضمن إحداها اختيار شخصية قضائية يتم التوافق عليها من مجلس القضاء الليبي، تتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية قصيرة يتم التجهيز خلالها لإجراء الانتخابات. بالإضافة إلى مقرح آخر يطرح صيغة توافقية تتضمن حكومة تشاركية بين الدبيبة وباشاغا.

وأضافت “العربي الجديد” أن مقترحًا أميركيًا آخر يتضمن استمرار حكومة الوحدة إلى حين الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا خلال مدة زمنية قصيرة ومحددة، شريطة عدم ترشح الدبيبة للرئاسة خلال الانتخابات المقبلة، في مقابل أخذ باشاغا خطوة إلى الوراء على أن يترشح للانتخابات الرئاسية بدعم وتوافق دوليين.

وأشارت إلى أن هذه المقترحات قوبلت بتحفظ من الجانب المصري الذي يتمسك بدعم باشاغا كرئيس شرعي لحكومة ليبية يجب أن تتولى مهامها في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الصحيفة أن باشاغا أجرى زيارة للقاهرة بحث فيها مع المسؤولين المصريين ترتيب لقاء بينه وبين الدبيبة، بوساطة دولية من المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، والسفير الأميركي في ليبيا، لافتة إلى أن القاهرة لا تعارض عقد اللقاء، شريطة عدم تقديم رئيس الوزراء المكلف أي تعهدات خلاله، على أن تكون جلسة من شأنها استطلاع المواقف فقط.

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