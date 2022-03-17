النعّاس: الوسيط الأمريكي يضحك على ذقون الليبيين

رأى محمد بشير النعاس الذي تقدمه القنوات الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين على أنه محلل عسكري، أن الوسيط الأمريكي يضحك على ذقون الليبيين، على حد وصفه.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من المعروف بداهة عند وضع الحلول للصراع هو تحديد المتسبب الرئيسي في حدوثه وإيقافه عند حده حتى لا يتسع ويتشعب ويزداد تعقيدا، وهذا يحتاج بالضرورة إلى أن يكون الوسيط عادلا”، بحسب حديثه.

وأضاف “لكن ما نراه واقعا في ليبيا هو عكس ذلك تماما، حيث يوجد صراع مميت منذ عشر سنوات، والطرف المتسبب فيه معروف تماما ويتحرك بمنتهى الحرية، بل ويستخدم السلطة التشريعية وسيلة لعرقلة الانتقال من الثورة إلى الدولة المستقرة”، وفقا لتعبيره.

وتابع “الوسيط (الأمريكي) المهيمن يعلم ذلك تماما ويمتنع عن اتخاذ الموقف السليم لوضع حل للصراع، وعوضا عن ذلك فإنه يوغل في التكتيكات المتعلقة بفن (إطالة أمد الصراع) بطريقة خبيثة وذكية يضحك بها على ذقون الليبيين ويزيد من عمق مأساتهم”، على حد قوله.

واستكمل “هذه في رأينا هي الصورة الحقيقية للمشهد الليبي المحزن، وسوف يظل هذا المشهد قائما طالما أن الطرف الأمريكي هو الحكم، لأنه وببساطة لا يمكن أن يكون الخصم حكما”، بحسب تعبيره.