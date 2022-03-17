هذه نتائج لقاء باشاغا وسفيرة بريطانيا

اجتمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء على دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مجال التخطيط الاستراتيجي.

وأعربت السفيرة البريطانية عن استعداد بلدها تعزيز التعاون بين البلدين.

وكانت السفيرة البريطانية التقت النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏فوزي النويري لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي.

كما التقت السفيرة البريطانية رئيس مجلس الدولة خالد المشري في العاصمة طرابلس لبحث آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية، والتسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات، كما تطرق الجانبان أيضا إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.