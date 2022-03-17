الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش إن محاولات روسيا إعادة نشر مرتزقة من ليبيا وسورية وأجزاء من جنودها في الشرق الأقصى في أوكرانيا لم تنجح حتى الآن.

واعتبر أريستوفيتش أن الوضع العام حول أوكرانيا وفي أشد المناطق سخونة على خط المواجهة «لم يتغير عن أمس، وأن الروس لديهم فرصة لقلب الأوضاع، لأنهم استنفدت مواردهم العسكرية»، حسبما نقلت عنه تقارير إعلامية أوكرانية، اليوم الخميس.

وأضاف أن محاولات موسكو إعادة نشر مرتزقة من عدة دول من بينها ليبيا «لم تنجح»، من دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل.

ويأمل المسؤول الرئاسي في توصل بلاده إلى اتفاق سلام مع موسكو في موعد أقصاه مايو، مضيفًا: «نحن في مفترق طرق الآن.. إما أن يكون هناك اتفاق سلام يتم إبرامه بسرعة كبيرة، في غضون أسبوع أو أسبوعين، مع انسحاب القوات وكل شيء، أو ستكون هناك محاولة لأن نقضي سويًا على بعض، حتى نتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أو أواخر أبريل».

ورغم تداول تقارير إعلامية أنباء عن نقل مئات المقاتلين من ليبيا إلى بلادهم في سورية تحسبًا لإعادة تسفيرهم إلى أوكرانيا؛ فإن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند أكد عدم توفر معلومات محددة لدى واشنطن بشأن نقل مرتزقة من ليبيا إلى أوكرانيا أو روسيا.

وشدد نورلاند على دعم واشنطن انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، معتبرًا أن ذلك «ما تعكسه إرادة الليبيين أنفسهم».