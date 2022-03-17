مصدر لـ218: وصول المستشارة الأممية وعدد من النواب إلى تونس لعقد اجتماع مرتقب

أفاد مصدر لـ”218″ بوصول الأعضاء بمجلس النواب سالم قنان وعيسى العريبي وصلاح الصهبي وعمر تنتوش وخالد الأسطى إلى تونس، بالتزامن مع وصول المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وتستعد أطراف ليبية، الخميس؛ لعقد اجتماع، برعاية أممية في تونس؛ لبحث مسألة مراجعة القوانين الانتخابية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المفترض، فيما لم يتأكد حضور رئيس الحكومة الليبية إلى الاجتماع رغم تواجده بتونس.

وكانت مصادر قد كشفت لـ”218″ عن توجيه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز دعوات لممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومجلس التخطيط الوطني، إلى جانب عدد من الخبراء؛ للمشاركة في النقاشات المتعلقة بإزالة الخلافات والتوافق حول القوانين الانتخابية.

يُذكر أن وليامز كانت قد طرحت مقترحًا سياسيًا يقضي بتسمية ستة أعضاء بمجلسيْ النواب والدولة للتوافق على القاعدة الدستورية، في إطار مبادرة تحظى بدعم أميركي؛ لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

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